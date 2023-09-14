Удары беспилотниками будут усиливаться: Игнат рассказал о характере воздушных атак ВС РФ

Украине необходимо наращивать силы ПВО, в частности, мобильные группы, которые эффективно уничтожают вражеские беспилотники.

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В последнее время российские удары с воздуха происходят по некоему шаблону, но ожидается, что в будущем количество атак с применением дронов-камикадзе будет увеличиваться. Таким образом, украинская ПВО, и в частности мобильные группы, будут наращивать свои средства противодействия удара БПЛА. Об этом 14 сентября в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Противник каждую ночь наносит удары "шахедами". Удары наносятся по объектам портовой инфраструктуры, очень часто Одесская область претерпевает от этого. Сейчас вы видим смену направления, "шахедами" также атакуют в разных регионах и направления ударов увеличиваются", — отметил Игнат.

По словам полковника, украинские силы ПВО хорошо отработали по вражеским целям, уничтожив 17 беспилотников из 22 запущенных по Украине.

"Снова неплохо показали себя мобильные группы — именно те подразделения, которые предназначены для уничтожения ударных БПЛА. Нам необходимо наращивать в этом плане эти средства, поскольку враг будет наращивать именно ударные беспилотники", — подчеркнул Игнат.

Напомним, проект Oryx опубликовал новые данные потерь российской армии в Украине. В списке потерь оккупантов находятся большой десантный корабль "Минск", субмарина "Ростов-на-Дону", танк Т-90М "Прорыв", бомбардировщик Су-24М и другая техника ВС РФ.