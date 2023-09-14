Удари безпілотниками посилюватимуться: Ігнат розповів про характер повітряних атак ЗС РФ

Україні необхідно нарощувати сили ППО, зокрема, мобільні групи, які ефективно знищують ворожі безпілотники.

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Останнім часом російські удари з повітря відбуваються за певним шаблоном, але очікується, що в майбутньому кількість атак із застосуванням дронів-камікадзе збільшуватиметься. Таким чином, українська ППО, і зокрема мобільні групи, нарощуватимуть свої засоби протидії удару БПЛА. Про це 14 вересня в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Противник щоночі завдає ударів "шахедами". Удари наносяться по об'єктах портової інфраструктури, дуже часто Одеська область зазнає від цього. Зараз ви бачите зміну напрямку, "шахедами" також атакують у різних регіонах і напрямки ударів збільшуються", — зазначив Ігнат.

За словами полковника, українські сили ППО добре відпрацювали по ворожих цілях, знищивши 17 безпілотників із 22 запущених по Україні.

"Знову непогано показали себе мобільні групи — саме ті підрозділи, які призначені для знищення ударних БПЛА. Нам необхідно нарощувати в цьому плані ці засоби, оскільки ворог буде нарощувати саме ударні безпілотники", — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, проєкт Oryx опублікував нові дані втрат російської армії в Україні. У списку втрат окупантів перебувають великий десантний корабель "Мінськ", субмарина "Ростов-на-Дону", танк Т-90М "Прорив", бомбардувальник Су-24М та інша техніка ЗС РФ.