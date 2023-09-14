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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Проєкт 775 знищено, проєкт 636.3 пошкоджено: оновлені втрати ЗС РФ за даними Oryx

втрачена техніка рф
Фото: скриншот | Т-90М "Прорив"

Окрім корабля та субмарини, російські окупанти втратили новітній Т-90М, артилерію та бомбардувальник Су-24М.

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Удар в Севастополі вийшов вдалим: російський великий десантний корабель, "Мінськ" знищено, а субмарина "Ростов-на-Дону" пошкоджено. Про це повідомляє проєкт Oryx, в якому ведуть підрахунок втрат ЗС РФ та ЗСУ на основі фото чи відео доказів.

Російські окупанти завдяки одній результативній атаці втратили ВДК "Мінськ" проєкту 775, який за раз може перевозити до 480 тонн вантажу та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" проєкту 636.3, який може запускати до чотирьох ракет "Калібр".

Окрім цього українські військові знищили Т-90М "Прорив". Подія відбулася на Херсонському напрямку. Техніку знищили бійці Нацгвардію за допомогою дрона-камікадзе.

Також у списку втрат додали бомбардувальник Су-24М, який "зник з радарів" під Волгоградом. 46-річний підполковник Сергій А. та 34-річний капітан Руслан А. були в літаку. Пошуки членів екіпажу тривають.

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Оновлені втрати ЗС РФ

Контрбатарейна боротьба призвела до пошкодження двох артилерійських установок: 122-мм гармата Д-30 та РСЗВ "Град-1".

В списку втрат української армії додалося 5 одиниць техніки. Серед них один танк Т-64БВ зр. 2017 року, БТР-80, радар та дві вантажівки Газ-66.

оновлені втрати зсу Fullscreen
Оновлений список втрат української армії

Нагадаємо, 13 вересня в "АТЕШ" заявили, що для удару по Севастополю дані збирались місцевими партизанами.

12 вересня стало відомо про захоплення Т-90М "Прорив" в районі села Роботине в Запорізькій області.