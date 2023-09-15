Великобритания уязвима к потенциальной атаке БПЛА или ракет, — командующий Радакин

По словам командующего армии адмирала Тони Радакина, в Соединенном Королевстве нужно вести дискуссии, как улучшить внутреннюю безопасность. Считается, что противоракетная оборона довольно ограничена в возможностях.

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Постоянные удары БПЛА или ракетами по Украине свидетельствует о том, что в случае таких атак по Великобритании, они будут уязвимыми. Об этом сообщает The Guardian.

Адмирал сэр Тони Радакин заявил, что война в Украине выявила потенциальную уязвимость Соединенного Королевства перед атаками ракет и БПЛА, поэтому надо обсуждать улучшение внутренней безопасности. Приблизиться к стране с помощью БПЛА стало легко. Такое заявление командующий армией озвучил на конференции оборонной промышленности DSEI в Лондоне.

Великобритании нужно вести разговор об интегрированной противоракетной обороне. На практике не было необходимости испытывать нынешние системы ПВО, но считается, что она ограничена. В июне сэр Ник Картер, экс-командующий вооруженными силами говорит, что Великобритания будет иметь трудности с многочисленными ракетными атаками или атаками БПЛА.

У британской армии системы, которые можно было бы сравнить с американским Patriot или немецким IRIS-T, есть на 6 эсминцах type 45. Заявление Радакина следует интерпретировать как начальное предложение для новых расходов на оборону после выборов. В 2025 году ожидается новый стратегический оборонный обзор, который должен определить новые приоритеты до конца десятилетия.

Однако кроме защиты от БПЛА и ракет, Радакин предлагает создать подразделение с дронами-камикадзе на основе украинского опыта.

"Как бы это выглядело, если иметь флот из 500 кораблей, из которых 400 — беспилотные?; как бы это выглядело, если бы было 1000 самолетов, но 900 были беспилотными?" — спросил он, добавив, что эффективность армии можно изменить с помощью дополнительных технологий.

Напомним, 15 сентября российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Воздушные силы перехватили все БПЛА.

8 сентября после идентификации тел количество погибших в Константиновке оказалось, что погибло 15 человек, а 36 получили ранения.