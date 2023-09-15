ФРГ и Норвегия начинают строительство новых подводных лодок 212CD: что известно о проекте

Новая лодка будет отличаться от предшественницы 212A большими габаритами, новыми системами управления и размещения оружия, а также улучшенными показателями маскировки.

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Министры обороны Германии и Норвегии Борис Писториус и Бьорн Арилд Грам анонсировали старт двусторонней программы по созданию новой подводной лодки типа 212CD. Особенностью проекта будет оснащение субмарины новыми системами управления и размещения оружия. Об этом 13 сентября сообщили обозреватели Defence Brief.

Издание пишет, что подводные лодки типа 212CD (Common Design) создаются на базе хорошо зарекомендовавшей себя субмарины типа 212A. Новый аппарат будет обладать усовершенствованными сенсорными технологиями, увеличенной дальностью действия и уменьшенным акустическим присутствием, что позволит усилить защиту от вражеского наблюдения.

Всего предполагается построить шесть подводных лодок — две для Германии и четыре для Норвегии. Общая сумма контракта составляет 5,5 млрд евро и включает в себя тренажерное оборудование, а также дополнительную материально-техническую поддержку. Первая субмарина должны быть спущена на воду в 2029 году.

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При сравнении подводных лодок классов 212А и 212CD заметны отличия в габаритах аппаратов. Так субмарина 212А имеет длину — 56 м, ширину — 7 м и высоту — 11,5 м. Новая лодка будет иметь габариты 73х10х13 метров соответственно.

Кроме того, 212CD обладает большим водоизмещением — около 2500 куб. м при всплытии, в то время как грузоподъемность 212A составляет 1450 т.

В заключение сказано, что Германия и Норвегия также сотрудничают в области закупок ракет: Бундесвер уже разместил заказ на противокорабельные управляемые ракеты типа Naval Strike Missile (NSM).

Ранее сообщалось, что в Северной Корее 56 сентября торжественно спустили на воду новой подводную лодку с тактическим ядерным оружием "Герой Ким Гун Ок". Субмарина войдет в состав подводного дивизиона при Восточноморском флоте ВМС Корейской народной армии.