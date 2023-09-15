"Наращиваются все средства": Игнат рассказал, как ВСУ будут бороться с российскими БПЛА

По словам спикера Воздушных силы, с каждой атакой эффективность работы мобильных огневых групп ВСУ лишь возрастает. Это продолжится и дальше, ведь у противника есть определенная стратегическая задача при обстрелах городов Украины.

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Украина продолжает наращивать средства, которые помогают перехватывать вражеские беспилотники в небе. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 15 сентября.

По его словам, мобильные огневые группы с каждой атакой лишь повышают свое мастерство и это будет продолжаться дальше, пока Российская Федерация ведет войну против Украины.

"Нам нужно наращивать то вооружение, которое может уничтожать "Шахеды". Имея локатор, имея радиолакационное сопровождение цели, таким образом, в автоматическом режиме зенитные пушки или крупнокалиберные пулеметы смогут эффективно уничтожать его. Именно мобильные огневые группы – наиболее рациональный метод уничтожения "Шахедов". В настоящее время по статистике зенитно-ракетные войска являются основными уничтожителями "Шахедов" и ракет", — заявил Юрий Игнат

Отдельно спикер Воздушных сил отметил, что противник наращивает производство беспилотников, о чем публично заявляют представители Кремля. Также на их территории готовятся к открытию специальных заводов. Украина в свою очередь также наращивает производство БПЛА, ведь это эффективное и серьезное оружие. Нельзя приуменьшать вред от него.

"Если этот беспилотник, баражирующий боеприпас попадет точно в уязвимое место, то последствия могут быть серьезные. Именно поэтому сейчас наращиваются все средства, способные уничтожать эту цель как днем, так и ночью. У противника есть определенная стратегическая задача. Безусловно, они понимают, что мы будем отрабатывать все доступные средства. Это тоже расход боекомплекта и истощение нашей ПВО. Они ставят такую цель", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что РФ атаковала Украину почти двумя десятками Shahed. Российские дроны пролетели сотни километров, а мощные взрывы местные жители слышали в двух украинских областях. Силам ПВО удалось уничтожить все дроны-камикадзе, которые РФ выпустили в направлении мирных населенных пунктов.