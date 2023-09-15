"Нарощуються всі засоби": Ігнат розповів, як ЗСУ боротимуться з російськими БПЛА

За словами речника Повітряних сили, з кожною атакою ефективність роботи мобільних вогневих груп ЗСУ лише зростає. Це продовжиться й надалі, адже противник має певне стратегічне завдання під час обстрілів міст України.

Related video

Україна продовжує нарощувати засоби, які допомагають перехоплювати ворожі безпілотники в небі. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 15 вересня.

За його словами, мобільні вогневі групи з кожною атакою лише підвищують свою майстерність, і це триватиме далі, поки Російська Федерація веде війну проти України.

"Нам потрібно нарощувати те озброєння, яке може знищувати "Шахеди". Маючи локатор, маючи радіолакаційний супровід цілі, таким чином, в автоматичному режимі зенітні гармати або великокаліберні кулемети зможуть ефективно знищувати його. Саме мобільні вогневі групи — найбільш раціональний метод знищення "Шахедів". Наразі за статистикою зенітно-ракетні війська є основними знищувачами "Шахедів" і ракет", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо спікер Повітряних сил зазначив, що противник нарощує виробництво безпілотників, про що публічно заявляють представники Кремля. Також на їхній території готуються до відкриття спеціальних заводів. Україна зі свого боку також нарощує виробництво БПЛА, адже це ефективна і серйозна зброя. Не можна применшувати шкоду від неї.

"Якщо цей безпілотник, боєприпас, що баражує, потрапить точно у вразливе місце, то наслідки можуть бути серйозні. Саме тому зараз нарощуються всі засоби, здатні знищувати цю ціль як вдень, так і вночі. У противника є певне стратегічне завдання. Безумовно, вони розуміють, що ми будемо відпрацьовувати всі доступні засоби. Це теж витрата боєкомплекту і виснаження нашої ППО. Вони ставлять таку мету", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що РФ атакувала Україну майже двома десятками Shahed. Російські дрони пролетіли сотні кілометрів, а потужні вибухи місцеві жителі чули у двох українських областях. Силам ППО вдалося знищити всі дрони-камікадзе, які РФ випустили в напрямку мирних населених пунктів.