В Украину вернули тела еще 51 погибшего воина

В Координационном штабе сообщили, что всего за два года работы удалось репатриировать тела 1 832 украинских защитников.

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Украинская сторона провела ряд мероприятий, благодаря которым 15 сентября на подконтрольную территорию удалось вернуть тела 51 погибшего защитника. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Над этим работали Координационный штаб, управление гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Управление по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Как отмечает штаб, всего за два года работы удалось репатриировать тела 1 832 украинских защитников.

"Украина будет продолжать поиски и возвращение тел всех наших героев, которые отдали свои жизни в боях за независимость Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа Military Media Center сообщил, что российские оккупационные власти передают Украине тела защитников, которые ранее официально признавались пленными . По словам руководителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Киев инициирует создание смешанных медицинских комиссий для обмена пленными с врачами от нейтральных стран.

Также 23 июня с временно оккупированной территории удалось вернуть родным тела 51 бойца ВСУ.

Еще одна передача Украине тел погибших героев состоялась 24 марта. Удалось доставить тела 83 военных. Тела с временно оккупированных территорий Украины возвращали при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции и силовых структур.