Готовы воевать с каждым: в Госдуму РФ внесли законопроект о восстановлении СССР

Представитель президентской фракции заявил, что Россия — это и есть Советский Союз. Поэтому она будет воевать со всеми бывшими республиками, чтобы вернуться к границам по состоянию на 1991 год.

Related video

Депутат партии "Единая Россия" Евгений Федоров подготовил законопроект для Госдумы, в котором предложил восстановить Российскую империю в пределах бывшего СССР. Аргументировал свою позицию тем, что якобы на территории независимых стран, бывших оккупированных республик, все время происходят различные конфликты. Поэтому будет "логично" вернуть их в СССР, даже если России придется воевать с каждой из этих стран. Об этом он заявил в эфире канала "Ходорковский LIVE".

Федоров заявил, что республики лишились СССР незаконно, и поэтому Россия имеет право вернуть их в пределы несуществующего государства. Нынешнее вторжение в Украину — это начало такого возвращения. По его мнению, бывшие республики Союза конфликтовали с РФ и будут конфликтовать в дальнейшем. Привел примеры этих "конфликтов" — вторжение России в Грузию и вмешательство в политику независимой Армении. Чтобы решить эти вопросы, РФ будет воевать со всеми, заверил он.

Важно

"Самая большая ошибка": Армения обвиняет РФ в предательстве и сближается с США, — WSJ

"Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать или воевать с Россией — это вопрос теории", — пояснил свое мнение Федоров. Также он уверен, что Россия является по своей сути Советским Союзом и она просто возвращает свои территории.

Мужчина также считает, что СССР распался незаконно и это стало причиной "постоянных конфликтов". Верит, что восстановление СССР эти "конфликты" прекратит.

"Вся территория СССР нестабильна. Кругом военные действия. История с Украиной — это уже сотая. До того был и Таджикистан, Приднестровье, и Грузия, и многое другое. Это означает, что нарушение закона 90-91 годов породило постоянные конфликты. Чтобы их прекратить, нам придется вернуться в основу — к позиции закона", — сказал он.

Также есть претензии к Литве: она не должна быть членом НАТО, а вопросами "восстановления границ" должны заниматься специальные юристы.

Война РФ: детали

Отметим, в течение первых двух недель сентября Россия понесла чувствительные удары во временно оккупированном Крыму. Сначала она потеряла комплекс ПВО С-400 на мысе Тарханкут: о спецоперации доложили в ГУР Минобороны. Затем лишилась подводной лодки и десантного корабля и судоремонтного завода. Следующая потеря — еще одна установка ПВО С-400 возле Евпатории. Вместе с тем в сети сообщали о повреждении кораблей типа "Василий Быков" и об удачной атаке морских беспилотников на корвет "Самум".

В то же время на территории Донецкой области ВСУ полностью обезвредили 72 бригаду ВС РФ под Андреевкой — об этом рассказали бойцы 3 штурмовой бригады. А бойцы-белорусы из Полка Калиновского установили украинский флаг в Клещиевке.

Напоминаем, ранее в Офисе президента заявили, что Россия хочет не мира, а полного уничтожения украинского народа. Однако украинский народ не планирует сдаваться: постепенно возвращает контроль над акваторией Черного моря.