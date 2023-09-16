Готові воювати з кожним: у Держдуму РФ внесли законопроєкт про відновлення СРСР

Представник президентської фракції заявив, що Росія — це і є Радянський Союз. Тому вона воюватиме з усіма колишніми республіками, щоб повернутись до кордонів станом на 1991 рік.

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Депутат партії "Єдина Росія" Євген Федоров підготував законопроєкт для Держдуми, у якому запропонував відновити Російську імперію у межах колишнього СРСР. Аргументував свою позицію тим, що начебто на території незалежних країн, колишніх окупованих республік, весь час відбуваються різні конфлікти. Тому буде "логічно" повернути їх в СРСР, навіть якщо Росії доведеться воювати з кожною з цих країн. Про це він заявив у ефірі каналу "Ходорковський LIVE".

Федоров заявив, що республіки позбулись СРСР незаконно, і тому Росія має право повернути їх в межі неіснуючої держави. Нинішнє вторгнення в Україну — це початок такого повернення. На його думку, колишні республіки Союзу однаково конфліктували з РФ і будуть конфліктувати і надалі. Навів приклади цих "конфліктів" — вторгнення Росії в Грузію та втручання в політку незалежної Вірменії. Щоб розв'язати ці питання, РФ буде воювати з усіма, запевнив він.

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"Усі колишні республіки рано чи пізно конфліктуватимуть чи воюватимуть з Росією – це питання теорії", — пояснив свою думку Федоров. Також він впевнений, що Росія є за своєю суттю Радянським Союзом і вона просто повертає свої території.

Чоловік також вважає, що СРСР розпався незаконно і це стало причиною "постійних конфліктів". Вірить, що відновлення СРСР ці "конфлікти" припинить.

"Уся територія СРСР нестабільна. Кругом воєнні дії. Історія з Україною — це вже сота. До того був і Таджикистан, Придністров'я, і Грузія, і багато іншого. Це означає, що порушення закону 90-91 років породило постійні конфлікти. Щоб їх припинити, нам доведеться повернутись в основу — до позиції закону", — сказав він.

Також є претензії до Литви: вона не повинна бути членом НАТО, а питаннями "відновлення кордонів" мають займатись спеціальні юристи.

Війна РФ: деталі

Зазначимо, протягом перших двох тижнів вересня Росія зазнала дошкульних ударів у тимчасово окупованому Криму. Спершу вона втратила комплекс ППО С-400 на мисі Тарханкут: про спецоперацію доповіли в ГУР Міноборони. Потім позбулась підводного човна та десантного корабля та судноремонтного заводу. Наступна втрата — ще одна установка ППО С-400 біля Євпаторії. Разом з тим у мережі повідомляли про пошкодження кораблів типу "Василь Биков" та про вдалу атаку морських безпілотників на корвет "Самум".

Водночас на території Донеччини ЗСУ повністю знешкодили 72 бригаду ЗС РФ під Андріївкою — про це розповіли бійці 3 штурмові бригади. А бійці-білоруси з Полку Калиновського встановили український прапор в Кліщіївці.

Нагадуємо, раніше в Офісі президента заявили, що Росія хоче не миру, а повного знищення українського народу. Однак український народ не планує здаватись: поступово повертає контроль над акваторією Чорного моря.