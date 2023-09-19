От старого Т-62 до 7 элементов ПВО: потери оккупантов по обновленным данным Oryx

Украинские военные "поймали" пусковые и заряжающие машины к ЗРК С-300В4, ЗРК "Бук" и "Бук-М2". Также аналитики фиксируют, что каждый 3 потерянный танк в российской армии является Т-80.

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Российские оккупанты потеряли сразу 7 единиц составляющих средств противовоздушной обороны. Среди них С-300В4 и Буки. Об этом сообщается на проекте Oryx, где ведут подсчет на основе фото или видео доказательств.

В обновлении добавилось 6 танков: один Т-62М, два Т-72Б3, один Т-72Б3 образца 2016 года и 2 Т-80БВ. Аналитик Ричард Верекер добавляет, что сейчас в российских войсках каждый 3 потерянный танк является Т-80.

Больше всего украинские военные уничтожили и повредили зенитно-ракетных систем и их элементов:

2 пусковые установки ЗРК "Бук-М";

1 пусковая ЗРК "Бук-М2";

1 заряжающая машина к ЗРК "Бук-М2";

поврежден 1 ЗРК "Стрела-10";

1 заряжающая или пусковая ЗРК "Бук";

1 пусковая ЗРК С-300В4;

1 заряжающая машина ЗРК С-300В4.

Кроме этого было уничтожено 2 САУ "Нона" и "Акация", еще одна "Нона" была поражена. И еще было уничтожено 2 грузовика "Урал" и "КамАЗ". Из легкобронированной техники враг потерял 3 БТР-82А и по одной БМП-1 и БМП-3.

Обновленные потери россиян

Обновленные данные потерь украинской армии показывают значительно меньшие потери. Оккупанты уничтожили 2 броневики и МТ-ЛБ, контрбатарейный радар, который не удалось идентифицировать и один беспилотник "Довбуш". Однако Oryx отмечает, что список потерь Сил обороны не отражает действительность, в последующие дни будут добавлены более актуальные потери.

Обновленные потери ВСУ

Напомним, 19 сентября в ISW заявили, что украинские войска продвинулись на западе Запорожской области. Наступательные действия продолжаются.

Также партизаны Атеш сообщили, что в Крыму обнаружена белорусская система РЭБ.