Атакуют глубоко в тылу: разведка Британии рассказала о потерях РФ от ударов Украины

Каждая из сторон ищет свои преимущества, нанося удары по стратегической глубине противника. Самой большой стратегической проблемой для Кремля могли стать взрывы на аэродроме Чкаловский вблизи Москвы.

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Украина и Российская Федерация подверглись мощным атакам глубоко в тылу. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

"В течение последних четырех дней и Россия, и Украина подверглись чрезвычайно интенсивным атакам глубоко в тылу", — говорилось в сообщении.

Отметили, что были сообщении о взрывах на российских логистических объектах, авиабазах и командных пунктах в Краснодарском крае, Подмосковье и во временно оккупированном Крыму. В разведке называют вероятным то, что Черноморский флот РФ мог подвергнуться мощным обстрелам.

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Однако "самой большой стратегической проблемой" для Кремля могли стать взрывы на военном аэродроме Чкаловский вблизи Москвы, ведь здесь размещены специальные военные самолеты и VIP-транспорт российских топ-чиновников. В частности, особенно важным является сообщение о повреждении самолета специального назначения COOT, который выполнял миссии, связанные со сбором электронной разведывательной информации.

Кроме этого, Вооруженные силы Российской Федерации неоднократно атаковали территорию Украины в течение последней недели.

В течение последней недели Россия неоднократно наносила дальние удары по целям на всей территории Украины. В британской разведке считают, что это могло быть частичным ответом на инциденты на территории России и оккупированного Крыма.

"Поскольку наземный бой относительно статичен, каждая сторона ищет преимущества, нанося удары по стратегической глубине противника", — добавили в Минобороны Великобритании.

Напомним, 22 сентября в Минобороны Российской Федерации заявили о якобы попытках Киева атаковать с помощью БПЛА территорию России. В частности, сообщили о якобы уничтожении двух дронов российской ПВО над акваторией Черного моря и в Краснодарском крае.

20 сентября в районе временно оккупированного Севастополя и Инкермана раздавались взрывы. Крымчане выложили в соцсети видео, как в регионе пролетали ракеты. Позже в СтратКоми ВСУ подтвердили, что был нанесен удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов вблизи поселка Верхнесадовое под Севастополем.