"Прикрываются гражданскими": РФ создала буферную зону возле Керченского пролива (видео)

По словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, россияне концентрируют возле Керченского пролива гражданские корабли, пытаясь сформировать некое заграждение, которое, по их логике, должно предотвратить новые атаки.

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Российские оккупанты создали буферную зону в районе Керченского пролива в Черном море с целью скрыть свои суда. Об этом сообщает спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

Согласно ее высказыванию, захватчики предпринимают попытки скрыть свои военные корабли, используя гражданские суда как прикрытие.

"Тот же обзорный райончик, который они образовали неподалеку от Керченского пролива якобы для осмотра гражданских судов, является фактически буферной зоной, где они накапливают гражданские суда, чтобы иметь такое заграждение. Как они всегда пользуются гражданским населением, так и гражданским судоходством", — сказала она.

По информации, представленной Гуменюк, оккупанты также перебросили крупные десантные корабли в Новороссийск. Туда направляются как катера Черноморского флота Российской Федерации, так и суда российской пограничной службы.

По мнению спикера, россияне понимают, что крымские бухты, в частности в Севастополе, "уже не так уютны".

Гуменюк также уточнила, что по данным на утро в Черном море находится 9 российских кораблей, в то время как в Азовском море — один. Стоит отметить, что среди них нет ракетоносителей.

Напомним, в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу 13 сентября был поврежден БДК "Минск" проекта 775. Судя по обнародованным с Сети фото, большой десантный корабль потерял всю надстройку.

Кроме того, в результате атаки была повреждена дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". Кроме "Калибров" подводная лодка является носителем торпед и мин.

Кроме того, 14 сентября Силы обороны нанесли удары по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" оккупационного флота России. Позже представитель ГУР МО Андрей Юсов уточнил, что в результате атаки было повреждено судно "Сергей Котов".