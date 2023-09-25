БПЛА повторно атаковали Курск: в городе прогремели взрывы (видео)

Местные власти заявили о якобы сбитии двух дронов российской противовоздушной обороной — в Курске и области.

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Утром 25 сентября в Курске местные жители слышали звуки взрывов. Два беспилотных летательных аппарата атаковали регион. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

Местные власти заявили о якобы сбивании дронов российской противовоздушной обороной.

"Сработала ПВО. Пострадавших нет", — сказал Роман Старовойт.

Он отметил, что в результате атаки дрона в центральном округе Курска зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений, крыши административного здания. Также были выбиты стекла в многоквартирном доме.

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По словам Старовойта, в Курской области упал другой беспилотник, в результате чего были выбиты стекла в частном доме.

В пресс-службе Минобороны РФ обвинили Украину в атаках БПЛА по объектам на территории России. В ведомстве заявили о якобы перехвате российской противовоздушной обороной дронов над Курской областью и уничтожении двух дронов в Брянской области.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорилось в сообщении.

Напомним, в воскресенье 24 сентября беспилотные летательные аппараты атаковали Курск. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о попадании дрона в административное здание в Центральном округе. Украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР МОУ заявили о попадании дрона в здание ФСБ. Позже стало известно о второй атаке БПЛА, в результате которой произошло попадание в нефтеперерабатывающий завод возле курского аэродрома, по сообщению украинских СМИ со ссылкой на разведку. Местные Telegram-каналы заявили о погибших российских военных в результате атаки БПЛА.