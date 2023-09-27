Россияне пытаются построить на оккупированных территориях новую железнодорожную ветку (карты)

Оккупантам достаточно построить не очень большой участок железной дороги между селами Гранитное и Раздольное на временно оккупированных территориях Украины, чтобы создать новый логистический маршрут для снабжения российской армии.

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В России хотят проложить новую железнодорожную ветку, которая должна соединить полуостров Крым с Ростовской областью. Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на так называемого "министра экономического развития" Запорожской области Юрия Гуськова, пишет Центр журналистских исследований.

Псевдоминистр подчеркнул, что железная дорога планирует пройти через Запорожскую область, территорию "ДНР" по побережью Азовского моря и связать Мелитопольский узел и Бердянск с выходом на Ростов.

Однако оказалось, что в реальности это не проектирование, а начало работ, поскольку уже ведутся строительные работы железнодорожного моста через реку Кальмиус возле села Гранитное.

Эксперты Центра журналистских расследований обнаружили спутниковые снимки Sentinel-2 по состоянию на 25 сентября, на которых не только виден участок реки Кальмиус в 2 километрах к югу от села Гранитное, где развернуто строительство железнодорожного моста. Линия стройки идет также по левому берегу реки к окраине села Старомарьевка, которое находится севернее.

"В трех километрах от Гранитного расположен Тельмановский карьер, от которого начинается железнодорожный путь, соединяющийся с железной дорогой Мариуполь — Волноваха. От Волновахи существует прямое железнодорожное сообщение с Мелитополем и (через Чонгар) с Крымом", — уточняют журналисты.

Строительство железнодорожной ветки между РФ и оккупированным югом Украины Фото: Из открытых источников Строительство железнодорожного моста через реку Кальмиус Фото: Из открытых источников

Проанализировав данные о железнодорожном сообщении в этом регионе, журналисты-исследователи пришли к выводу, что оккупантам достаточно построить не очень большой участок железной дороги между Гранитным и Раздольным во временно оккупированной Донецкой области.

"Данные о строительстве железной дороги за пределами участка возле Гранитного отсутствуют. Расстояние между Гранитным и Таганрогом составляет более 80 км по прямой. В 25 км к северу от Гранитного проходит железнодорожная ветка от оккупированного с. Раздольное через Амвросиевку (Донецкая область) на русский Матвеев Курган и далее на Таганрог и Ростов-на-Дону", — подытожили эксперты.

Израильский военный и редактор военной рубрики Фокуса Игаль Левин подчеркнул, что развернувшееся строительство новой железнодорожной ветки — это важная новость.

"С помощью этой ветки россияне существенно улучшат военную логистику и снизят зависимость оккупированного юга Украины от поставок через Керченский мост… Уверен, что у ГУР и СБУ уже есть планы на это большое строительство", — заметил он.

Напомним, что Фокус утром 27 сентября писал о новом железнодорожном пути, который может позволить россиянам включить существующую ветку "Мариуполь — Асланово — Кальчик — Волноваха" в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Андрющенко отметил, что железнодорожное сообщение из Волновахи на запад идет через Розовку — Мелитополь в Крым, а на севере — на Донецк.

Мы сообщали, что российские оккупанты пытаются укрепить Мариуполь. Они возводят дополнительные укрепления, чтобы в случае прорыва со стороны Угледара и Пологов защитить коридор в Крым.

Кроме того, Фокус писал, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут — Горловка.

Ранее Фокус информировал, что взрыв под Джанкоем остановил железнодорожное движение в Крыму.