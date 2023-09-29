Российские оккупанты стягивают силы и заселяют пустые дома на Запорожье, — Федоров (карта)

ВС РФ наращивают силы в захваченной части Запорожской области. Вражеская тяжелая техника движется через Мариуполь и Бердянск.

Related video

Российские оккупанты сгоняют на оккупированную часть Запорожской области своих бойцов и везут туда технику. Об этом 29 сентября сообщил в соцсетях городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Жители сообщают об увеличении количества пока живой силы противника и вражеской техники на оккупированной части области", — написал он.

По словам мэра, ВС РФ "гонят" тяжелую технику через ныне захваченные города Мариуполь и Бердянск. Также вражескими бойцами заселяют пустые дома в селах Мелитопольского и Пологовского районов. В то же время в городах Токмак и Бердянск растет количество российских военных.

Карта боевых действий в Запорожской области Фото: Deep State

"Оккупанты планируют завозить гражданских охранников из РФ для охраны стратегических объектов и офисов оккупационной "власти", а военных и боевиков, привлеченных к этому сейчас, будут отправлять на фронт", — заявил Федоров.

Публикация Ивана Федорова от 29 сентября Фото: Скриншот

Напомним, 29 сентября партизаны сообщили, что российские захватчики сбили собственный самолет в Запорожской области. По данным отряда "Гнилая Черешня", это произошло после пуска из системы С-300 в режиме ПВО над временно оккупированным Токмаком.

В то же время депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал, что в рядах ВС РФ участились случаи дезертирства и пьянства. По его словам, российские оккупанты бегут со своих позиций во временно оккупированной части региона.

Также в Центре журналистских исследований информировали, что россияне планируют построить на оккупированных территориях новую железнодорожную ветку. Захватчики хотят соединить железной дорогой Крым и Ростовскую область.