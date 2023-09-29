"Видели отчеты": в Пентагоне прокомментировали возможную гибель командующего ЧФ РФ Соколова

В Минобороны США заявляют, что изучали отчеты об ударе Украины по штабу ЧФ РФ в оккупированном Севастополе, но пока не имеют точных данных.

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В Пентагоне сейчас не готовы опровергнуть или подтвердить информацию о гибели командующего Черноморского флота России Виктора Соколова после удара ВСУ по штабу флота в Севастополе. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга.

Журналисты поинтересовались, есть ли у Минобороны США информация о вероятной ликвидации командующего Черноморского флота РФ.

"У меня нет подтверждения. Сейчас я не могу подтвердить отчеты. Я видела отчеты, но не могу ничего подтвердить", — сказала она.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 27 сентября тоже высказались о том, что не готовы подтвердить подлинность видео с "живым" Виктором Соколовым, которое накануне обнародовали росСМИ.

Вероятная гибель командующего ВС РФ Виктора Соколова

25 сентября в пресс-службе ССО ВСУ заявили, что в результате попаданий в здание штаба Черноморского флота России в Севастополе погибли 34 офицера. Среди них командующий Черноморского флота России — адмирал Виктор Соколов.

26 сентября, российское пропагандистское издание ТАСС сообщило, что Соколов якобы появился на заседании коллегии МО РФ. Он присутствовал на видеосвязи.

27 сентября, в РФ телеканал "Звезда" продемонстрировал видео, где командующий Виктор Соколов рассказывает, что флот "успешно выполняет задачи". Видеозапись якобы была сделана во время награждения футбольной команды флота "Черноморец".

Украинские СМИ отметили, что на видео с командующим нет никаких временных маркеров, а сами соревнования якобы состоялись до ударов по зданию штаба ЧФ РФ. Кроме того, адмирал ни разу вживую не опроверг сообщения о своей ликвидации.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уточнить факт возможной гибели командующего Черноморского флота России адмирала Виктора Соколова.