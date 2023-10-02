"Охотимся на вражеский автопром": 72 бригада уничтожила транспорт оккупантов (видео)

Рота ударных дронов зафиксировала передвижение "жигуля" по дороге в одном из населенных пунктов и отправила беспилотник.

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Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили транспортное средство, которое использовали оккупанты. В подразделении в Facebook опубликовали результаты работы.

Рота ударных дронов зафиксировала передвижение "жигуля" по дороге в одном из населенных пунктов. Впоследствии украинские защитники успешно попали в транспортное средство.

"История о том, как вражеский автопром не выдерживает проверку "птичек" с РУБпАК", — говорится в заметке.

Уничтожение транспорта россиян

Тероборона Одессы в конце сентября успешно применила FPV-дроны. На временно оккупированных территориях попали в грузовик россиян, который те установили вблизи жилых домов.

Бойцы 130-й бригады теробороны 28 сентября поразили КАМАЗ во время движения. Ударный беспилотник сумел попасть в транспортное средство российских захватчиков, водитель которого не подозревал об опасности.

Украинские войска 12 июня уничтожили зенитно-артиллерийский комплекс С60 на базе грузовика "Урал". Артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины и 10-я отдельная горно-штурмовая бригада провели успешные действия на фронте и уничтожили технику, которая донимала пехотинцев на позициях, поскольку постоянно атаковали их и скрывалась.

Тактическая группа "Адам" 26 июля успешно провела новую операцию. Подразделение уничтожило грузовик российских захватчиков. Российское транспортное средство было замаскировано в лесополосе для того, чтобы транспортировать оккупантов с позиций в нужный момент, но своих задач так и не выполнило.

Напомним, 29 сентября бойцы ВСУ показали, как отбивали контратаку российских захватчиков в Клещеевке. В боевых действиях принимали участие военнослужащие аэромобильного батальона 80-й ОДШБр.