"Полюємо на ворожий автопром": 72 бригада знищила транспорт окупантів (відео)

Рота ударних дронів зафіксувала пересування "жигуля" дорогою в одному з населених пунктів та відправила безпілотник.

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Бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили транспортний засіб, який використовували окупанти. У підрозділі у Facebook опублікували результати роботи.

Рота ударних дронів зафіксувала пересування "жигуля" дорогою в одному з населених пунктів. Згодом українські захисники успішно влучили у транспортний засіб.

"Історія про те, як ворожий автопром не витримує перевірку "пташок" з РУБпАК", – йдеться у дописі.

Знищення транспорту росіян

Тероборона Одеси наприкінці вересня успішно застосувала FPV-дрони. На тимчасово окупованих територіях влучили у вантажівку росіян, яку ті встановили поблизу житлових будинків.

Бійці 130-ої бригади тероборони 28 вересня уразили КАМАЗ під час руху. Ударний безпілотник зумів влучити в транспортний засіб російських загарбників, водій якого не підозрював про небезпеку.

Українські війська 12 червня знищили зенітно-артилерійський комплекс С60 на базі вантажівки "Урал". Артилерійська бригада Збройних сил України та 10-та окрема гірничо-штурмова бригада провели успішні дії на фронті та знищили техніку, яка дошкуляла піхотинцям на позиціях, оскільки постійно атакували їх та переховувалася.

Тактична група "Адам" 26 липня успішно провела нову операцію. Підрозділ знищив вантажівку російських загарбників. Російський транспортний засіб був замаскований у лісосмузі для того, щоб транспортувати окупантів із позицій у потрібний момент, але своїх завдань так і не виконала.

Нагадаємо, 29 вересня бійці ЗСУ показали, як відбивали контратаку російських загарбників у Кліщіївці. У бойових діях брали участь військовослужбовці аеромобільного батальйону 80-ї ОДШБр.