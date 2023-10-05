Редкий случай: Воздушные силы показали боевую работу ЗРК С-125 по ночным "шахедам" (видео)

По данным украинских военных, удалось уничтожить 24 из 29 воздушных целей. Сообщалось о дронах-камикадзе в воздушном пространстве Николаевской, Херсонской и Кировоградской областей.

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Ночью 5 октября Воздушные силы Украины противопоставили атакам ударных дронов Shahed в том числе и ракеты системы ПВО "Нева" (она же ЗРК С-125 ). Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram-канале.

Отмечается, что удалось уничтожить 24 из 29 воздушных целей.

"Благодарю подразделения воздушного командования "Юг" и всех, кто участвовал в отражении ночной атаки ударных БПЛА 5 октября 2023 года! На видео – боевая работа ЗРК С-125", — говорится в публикации.

В ночь на четверг, 5 октября, оккупационные войска выпустили по украинской территории дроны "шахед". Атаки были каскадными и по нескольким направлениям. Сообщалось о дронах-камикадзе в воздушном пространстве Николаевской, Херсонской и Кировоградской областей. Взрывы звучали в Кропивницком и Минограде Полтавской области.

Системы ПВО применялись в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. В целом российские войска выпустили по Украине 29 дронов, а 24 удалось сбить: десять — в Николаевской, пять — в Одесской и девять — в Кировоградской областях.

Характеристики ЗРК С-125

С-125 "Нева" (по классификации НАТО — SA-3 Goa) — ЗРК советской разработки малого радиуса действия.

поставлена на вооружение в 1961 году;

главный разработчик — НВО "Алмаз";

высота полета — 0,02-0,2 до 10-20 км;

предназначение — борьба со средствами воздушного нападения в сложных условиях;

Существует ряд модификаций этой ЗРК С-125:

С-125 "Печора-2Т";

С-125-2ТМ "Печора-2ТМ";

С-125 "Печора-2А";

С-125-2Д;

С-125М "Печора".

Напомним, что для военных разработали новую систему РЭБ LANDEF: защищает от танков, самолетов и ракет.

Также сообщалось, что СБУ устроила "блекаут" военных объектов в Курской области.