Мобилизация в Украине: каждый мужчина должен быть готов к отправке на фронт, — военком

По словам спикера Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина, война может коснуться каждого военнообязанного мужчины, поэтому уже сейчас нужно к этому готовиться.

Related video

Каждый мужчина в Украине должен быть готов к тому, что его могут отправить на фронт. Об этом в интервью Telegraf заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

"Если говорить о "всех" как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках. И он должен к этому готовиться", — сказал Истомин.

Для чего нужен учет людей призывного возраста

Он также отметил, что учет людей призывного возраста необходим для обобщения данных о существующем резерве.

"К сожалению, многие граждане Украины забывают об этом. Если бы все соблюдали законы и своевременно проверяли свои данные в ТЦК и СП, наши представители не приходили бы с повестками на домах. Это также предотвратило бы ситуации, когда мы высылаем повестку гражданину, а у него уже трое детей, или когда человек получил инвалидность или изменил свой адрес проживания", — сказал Истомин.

Какие военные специальности требуются на передовой

По словам Истомина, на передовой важны все виды военных специальностей. Так как большинство призывающихся сейчас не имеют опыта военной службы, они проходят обучение в военных учебных центрах, чтобы освоить специальности с нуля. Стрелок, вероятно, является наиболее распространенной специальностью в украинских вооруженных силах, поэтому можно сказать, что она пользуется большим спросом, по словам Истомина.

Важно

Отказ получить повестку: что грозит военнообязанным в Украине и как избежать наказания

Ранее сообщалось о том, какие заболевания дают право на отсрочку от мобилизации или снятия с воинского учета.

Напомним, правозащитник Роман Смутин рассказал, что задержание полицией и принудительная доставка в ТЦК военнообязанных мужчин не является законной.