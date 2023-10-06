Украина была представлена на форуме IDEB-2023: о чем удалось договориться с партнерами

Украинские представители ОПК провели переговоры с коллегами из стран НАТО, которые занимаются производством и поставками, контрснайперских акустических систем и контрбатарейных радаров.

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Украинские образцы вооружения были представлены на форуме IDEB-2023, которая с 3 по 5 октября проходила в выставочном центре Incheba, что в столице Словакии — Братиславе. Были представлены 155-мм САУ "Богдана", разведывательный беспилотник "ШАРК", радар П-18. Однако не менее важным были контакты украинских оружейников с западными партнерами. О чем представителям украинских оборонных компаний удалось договориться с зарубежными коллегами рассказали 6 октября в Defence Express.

Обозреватели пишут, что участие в таких выставках является весьма важным аспектом в контексте сотрудничества с западными партнерами. Как рассказал начальник управления маркетинга ООО "Украинская бронетехника" Роман Шеленг, украинские оружейники ищут технологических партнеров для создания образцов, необходимых прежде всего для Вооруженных сил Украины.

"В будущем, когда мы преодолеем российскую агрессию, начнем экспортировать вооружение высокого качества, которое прошло реальное испытание боем и вобрало в себя лучший опыт", — отметил Шеленг.

155-мм САУ "Богдана"

По его словам, по результатам контактов с западными коллегами и заключенных договоренностей можно говорить о возможной реализации в Украине тренировочных центров для нужд ВСУ, в частности Воздушных Сил. Кроме того, есть возможность повысить уровень защиты украинских бронемашин.

"Есть договоренности по кооперации по повышению баллистической устойчивости бронированных автомобилей с уровня защиты STANAG 1-2 до уровня STANAG 4 за счет сверхлегких материалов", — добавил Шеленг.

Украинский беспилотник "ШАРК"

Еще одним немаловажным моментом были переговоры с представителями стран НАТО, которые производят и поставляют контрснайперских акустических систем и контрбатарейных радаров — эти средства также нужны Силам обороны.

В заключение Шеленг сказал, что украинская сторона всегда акцентирует на готовности совместного производства вооружений на предприятиях украинского ОПК.

"Мы готовы размещать на своих площадках необходимое оборудование для совместного производства высокотехнологичных вещей", — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского были достигнуты договоренности по поставкам дальнобойного оружия. Глава государства положительно оценил значение переговоров и заявил, что у украинских воинов теперь будет больше артиллерии и дальнобойного оружия.