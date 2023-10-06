Навязывают гражданство РФ: Беларусь провела встречу дипломатов с вывезенными из Украины детьми

Правозащитница Екатерина Рашевская заявила, что мероприятие повлияет на расширение санкционных списков и пополнение перечня нарушений гуманитарного права Беларусью и Россией.

Related video

Представители иностранных правительств встретились с депортированными украинскими детьми в Новополоцке в Беларуси. Об этом сообщила правозащитница Екатерина Рашевская у себя в Facebook 6 октября.

По ее словам, представители Зимбабве, Индии, Катара, КНР, Кубы, Монголии, ОАЭ, России, Сирии, а также Палестины встретились с 44 детьми, которых депортировали из Северодонецка и Лисичанска. Кроме того, мероприятие также посетили чиновники из Беларуси, СНГ и "Союзного государства".

По словам Рашевской, другие страны отказались принимать участие в этом мероприятии, которое преследует одну цель – легитимизировать противоправные действия с украинским детьми.

Рашевская также отметила, что в своих комментариях первый секретарь Посольства РФ в Беларуси Карина Багиева подтвердила навязывание украинским детям российского гражданства. Кроме того, детям организовали учебный процесс таким образом, чтобы они не смогли сохранить свою национальную идентичность.

Также, по словам Рашевской, Багиева указала на еще один хозяйственный субъект, который связан с депортацией детей из Украины, а именно нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

Правозащитница добавила, что поверенный в делах Катара Абдулаиз Аль-Кувари помог установить, что белорусские семьи берут к себе украинских детей. Эту информацию также подтвердила директор одной из школ Новополоцка.

Абдулаиз Аль-Кувари выразил надежду на то, что "еще больше детей смогут уехать" с территории Донбасса. Рашевская сказала, что эти слова являются подстрекательством к продолжению депортации украинских детей.

По ее словам, это мероприятие повлияет на расширение санкционных списков за счет еще одного хозяйственного субъекта, а также пополнение перечня нарушений интернационального гуманитарного и интернационального права Беларусью и Россией.

Напомним, что хакеры группы "Киберпартизаны" выяснили, что глава филиала Красного креста республики Беларусь Дмитрий Шевцов ездил на оккупированный Донбасс с нашивкой с символом "Z". По словам хакеров, к ним в руки попали документы за 2022-й год, в которых говорится, что о ввозе в Беларусь детей из оккупированного Лисичанска. Причем в разных отчетах количество украинских детей и затраченных на них ресурсов различается.

Затем стало известно, что Международный Красный Крест хочет наказать Шевцова за депортацию детей из Украины. Так, гендиректор Дмитрий Шадов должен быть уволен до 30 ноября. В противном случае белорусский филиал будет подвергнут серьезным санкциям.