Антироссийские настроения в Крыму стремительно растут, — Центр национального сопротивления

По информации подполья, в результате падения поддержки российских властей в Крыму у главы оккупационной администрации полуострова возникли проблемы с кремлевскими кураторами.

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В Кремле недовольны уровнем поддержки российских властей во временно оккупированном Крыму. Соцопросы, проведенные по заказу Москвы, показывают неутешительные результаты – резкий рост антироссийских настроений среди местного населения полуострова. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

По информации ЦНС, у главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова возникли неприятности с кураторами из Кремля. В свое оправдание Аксенов представил "анализ" причин роста антироссийских настроений, в котором главной проблемой называет экономические сложности, с которыми столкнулось местное население. Среди прочего в докладе отмечается, что из-за санкций Запада в Крыму взлетели цены на медикаменты и товары первой необходимости.

В попытке "переложить вину" на санкции доклад Аксенова обходит стороной тот факт, что положение дел в крымских аптеках в первую очередь связано с переориентацией всех ресурсов полуострова на удовлетворение потребностей российской армии для продолжения войны в Украине. Приоритетное медицинское обеспечение госпиталей, где лечат раненых российских военных, ведет к дефициту определенных лекарств и росту цен на них.

Вместе с недружественными России западными странами "козлом отпущения" в докладе Аксенова стал и "министр" энергетики и топлива Крыма Игорь Корень, подавший недавно прошение об отставке. Аксенов возложил на него ответственность за рост цен на топливо, что привело к увеличению расходов на логистику и росту потребительских цен на товары первой необходимости.

ЦНС отмечает еще одну причину недовольства крымчан: на полуострове нарастает огромный дефицит рабочей силы из-за мобилизации. В сельхоз секторе на данный момент не хватает 77% работников.

Украинское движение сопротивления пообещало "продолжить усложнять жизнь местным коллаборантам и гауляйтерам".

"Те преступления, которые вы совершаете по отношению к украинскому населению на украинской земле – не будут прощены и каждый предатель и захватчик понесете справедливое наказание", – говорится в сообщении ЦНС.

Напомним, партизаны в Крыму проникли на Евпаторийский авиационный ремонтный завод. Члены военного партизанского движения "Атеш" обнаружили машины, предназначенные для строительства паромных переправ и мостовых сооружений.

Ранее Фокус писал, что 7 октября ВСУ ударили по секретному объекту в Джанкое. В ГУР подтвердили колоссальные потери россиян.