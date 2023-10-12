Атака БПЛА на Белгород: количество жертв возросло, среди погибших есть ребенок (фото, видео)

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате падения обломков беспилотников два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

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В результате падения БПЛА в российском Белгороде на жилой дом погибли три человека, один из них — ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, ночью предварительно в результате падения беспилотного летательного аппарата на окраине Белгорода было "фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва".

"Тяжелое для нас всех утро. Но самое главное — три человека погибли, один из них — маленький ребенок", — заявляет Гладков.

Губернатор отметил, что два человека находятся "в крайне тяжелом состоянии в реанимации".

"Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают все, чтобы спасти их жизнь", — говорится в сообщении.

Последствия падения обломков после сбития БПЛА в Белгороде Последствия падения обломков после сбития БПЛА в Белгороде

Сбитие дрона в Белгороде: детали

Вечером 11 октября ПВО РФ сбила дрон возле Белгорода. В Минобороны РФ обвинили в атаке Украину.

"Очередными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — заявили в Минобороны страны-агрессора.

Ранее губернатор Гладков сообщал, что под завалами дома извлекли тела мужчины и женщины.

Также сообщалось, что в НАТО считают, что РФ не готова к наступлению в этом году. Так, для проведения даже небольшого наступления России придется провести новый этап мобилизации и обеспечить дополнительные поставки боеприпасов из-за рубежа.