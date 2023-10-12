"Геноцид" Т-72, БМП и артиллерии: обновленные данные потери российских войск по Oryx

Оккупанты в ходе боев потеряли более 10 танков, почти 30 единиц легкобронированной техники и ценное оборудование. В ВСУ среди потерь была немецкая БМП Marder.

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Российские войска продолжают терять танки, БМП, артиллерию и другие виды вооружения. Об этом сообщает аналитик Якуб Яновский, который ведет список потерь ВС РФ и ВСУ на основе фото или видео доказательств.

Стоит отметить, что в список попадает техника за разный временной период, поэтому они не отражают потерь на поле боя в момент обновления.

Украинские войска в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили одну реактивную систему "Ураган" калибра 220-мм и 7 артиллерийских установок: Д-30, "Гиацинт-Б", "Нона", "Мста-С" и другие. Все они были именно уничтожены, а не повреждены или затрофеены. Также ВСУ атаковали станцию радиоэлектронной борьбы "Житель" и заряжающую машину для ЗРК "Тор-М1".

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Среди потерь танков больше всего у врага было потеряно именно Т-72:

3 Т-72Б — два уничтожены, один поврежден;

3 Т-72 неустановленной модификации — уничтожено;

2 Т-72Б3 — уничтожено и повреждено;

1 Т-72Б обр. 2022 года — поврежден и брошен;

1 Т-72Б3 обр. 2016 года — уничтожен.

Кроме этого было украинские войска повредили 2 Т-80 и еще три неидентифицированных машины. В общем враг потерял 16 танков.

Также было уничтожено значительное количество легкобронированной техники: сразу 8 БМП-1, 4 БМП-1, 4 МТ-ЛБ, 3 БТР-82А и другие. В целом украинские войска уничтожили или повредили 27 единиц техники и одну инженерную машину БРЭМ-1.

Список потерь российских войск Список потерь российских войск

Среди других потерь российских оккупантов — беспилотник SuperCam 350, 6 грузовиков Урал и одна станция управления БПЛА. Всего в списке добавилось 64 единицы вооружения.

У украинской армии также были потери. В список добавили 16 единиц техники: одна немецкая БМП Marder 1A3, четыре танка, одна САУ и штурмовик Су-25.

Обновленные потери ВСУ

Напомним, 12 октября СМИ писали, что украинские войска используют на фронте БМП-1ТС на передовой.

Также оккупанты потеряли во время штурма под Авдеевкой редкие МТ-ЛБ в виде БТР.