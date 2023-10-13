Почти 70 тысяч погибшими: СМИ назвали, кого больше всего теряет РФ на войне в Украине

Чаще всего на фронте в Украине гибнут российские мобилизованные и заключенные. С начала полномасштабного вторжения враг потерял более 2600 офицеров.

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Вооруженные силы Российской Федерации на войне в Украине больше всего теряют мобилизованных. Об этом сообщили в BBC и "Медиазоне".

"Из открытых источников нам известно о смерти 4029 мобилизованных россиян за все время вторжения. 30% из них погибли с 1 июня 2023 года, то есть в период контрнаступления Вооруженных сил Украины", — говорилось в сообщении.

В материале говорилось о том, что раненых мобилизованных РФ чаще стали признавать годными к дальнейшей службе и отправлять на фронт.

Отметили, что речь идет только о тех данных, которые журналистам удалось найти и проверить по открытым источникам — сообщения чиновников и СМИ, публикации родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ. Журналисты считают, что реальное количество потерь выше, чем установленная ими.

Отметили, что СМИ установили имена трех тысяч российских военных, погибших с начала контрнаступления ВСУ, — только те, в некрологах которых упомянуты соответствующие обстоятельства гибели, чтобы те, чьи даты смерти совпадают с датами контрнаступления. В частности, с начала июня журналистам удалось подтвердить гибель более шести тысяч военных РФ, однако точная дата смерти упоминается не у всех.

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Также на войне в Украине быстро погибают российские заключенные. В частности, большинство установленных погибших осужденных воевали в составе ЧВК "Вагнер" и подразделений "Шторм Z".

"На сегодня нам известны имена 6410 осужденных российских тюрем, которые погибли на территории Украины. Более 100 из них были гражданами иностранных государств, чаще всего — Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана", — пояснили журналисты.

С начала полномасштабного вторжения известно о гибели 2606 российских офицеров, 696 из них имели звание от майора и выше, тогда как 1910 — имели звание от лейтенанта до капитана.

Журналисты рассказали, что установили 34 412 российских военных, погибших в Украине. Однако в статистику не входят подразделения самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Они считают, что реальное количество погибших боевиков может быть вдвое больше.

"По самой осторожной оценке, на конец сентября Россия могла потерять 68 800 человек погибшими", — добавили журналисты.

Напомним, за 12 октября Вооруженные силы Российской Федерации потеряли 1030 военных. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 285 920 военнослужащих РФ.

Ранее сообщалось, что бойцы 3-го полка Сил специального назначения уничтожили военных РФ в Донецкой области. Для этого они использовали беспилотные летательные аппараты.