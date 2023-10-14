"Нужно быть осторожнее": журналистка извинилась за информацию об убийстве детей в Израиле (видео)

По словам Сары Синдер, сперва офис израильского премьера подтверждал информацию о массовом убийстве детей. Однако сегодня власти Иерусалима кардинально изменили позицию.

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Корреспондент американского канала CNN Сара Сиднер принесла публичные извинения за информацию об "обезглавленных младенцах" в израильском поселении Кфар-Азы, которую она сообщила в прямом эфире. Об этом она написала в соцсети Х.

По ее словам, данные были получены из офиса премьера Израиля.

"Когда мы были в прямом эфире, в офисе премьер-министра Израиля сообщили, что они подтверждают: ХАМАС отрезал головы детям. Но сегодня израильские власти говорят, что они НЕ МОГУТ подтвердить информацию об обезглавленных детях. Впредь мне нужно быть осторожнее с формулировками. Я прошу прощения",— сказала Сара Сиднер.

Сиднер также уточнила, что ее съемочную команду ввели в заблуждение, и добавила, что в своем репортаже она отметила, что ХАМАС отрицал эти действия.

Пост с извинениями журналистки CNN Фото: Twitter

Что за убийство детей в Израиле?

По сведениям СМИ, которым израильские власти организовали поездку для осмотра кибуца Кфар-Азы, уничтоженного ХАМАСом, были найдены тела 40 детей. Как заявили журналисты телеканала i24 news, часть из них были с отрезанными головами.

На самом деле корреспонденты видели только, как солдаты выносили из разрушенных зданий тела, завернутые в мешки. Но посмотреть на трупы им не разрешили.

Однако, как позже заявил глава южного региона ЗАКА Йоси Ландау, это худшие зверства ХАМАСА, которые он когда-либо видел.

"За свою долгую карьеру в качестве спасателя я никогда не видел ужасов, сравнимых с теми ужасами, которые развязали террористы Газы в субботу", — заверил он.

Всего руководитель южного ЗАКА сообщил, что видел 670 трупов. Он подчеркнул, что это было именно то поселение, откуда журналистка CNN рассказывала о сценах полнейшего ужаса.

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Вместе с тем общественная телекомпания Кан сообщает, что обнаружила документы, оставленные террористом ХАМАС после нападения 7 октября на юге Израиля, в котором боевикам приказано убить как можно больше мирных жителей при захвате города Алоним.

Напоминаем, Фокус писал, что 90-летнюю израильтянку, пережившую Холокост, боевики ХАМАСа убили с особой жестокостью.

Как сообщал Фокус, пока похищенные не вернутся домой, Газа не получит воду, свет и топливо, заверил министр экономики Израиля.

Также Израиль опубликовал список погибших и захваченных граждан других стран, среди них и украинцы.