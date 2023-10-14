"Мизерный прогресс": в Пентагоне прокомментировали активизацию ВС РФ на Донбассе

По словам Джона Кирби, украинская армия воюет эффективнее и умнее российской, поэтому США не сомневаются, что Украина отразит наступления.

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Российские войска активизировали наступление на Донбассе и Лимано-Купянском направлении. Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что наступление оккупантов не стало сюрпризом для США. Об этом сообщает "Голос Америки".

Для Соединенных Штатов новое наступление российских войск не стало неожиданным, утверждает Кибри, они уверены, что ВСУ отразят атаки ВС РФ. Кремль не считается с жизнью личного состава, что позволяет жертвовать жизнью солдат ради достижения целей.

"Украинцы тяжело работают, чтобы отбить эти наступательные маневры. И, как представляется, так и происходит. Прогресс российских подразделений, даже там где он есть, выглядит очень скудным", — заявил Кирби.

Также он добавил, что РФ, как в прошлый раз, использует тактику волновых атак. В бой бросаются плохо обученных солдат и без надлежащего обучения. Украина, по словам Джона Кирби, работает эффективно и умнее российских войск. США продолжат поддержку Киева.

Ситуация на фронте — сводка Генштаба

По данным утренней сводки Генерального штаба ВСУ 14 октября, за сутки произошло 100 боевых столкновений с российскими оккупантами:

на Купянском направлении — 20 атак;

на Лиманском направлении — 5 атак;

на Марьинском направлении — 15 атак;

на Авдеевском направлении — 20 атак.

Кроме этого российские войска во время штурмовых действий в районе Красногоровки оккупанты потеряли более 300 бойцов, среди которых 100 безвозвратно.

Напомним, 14 октября в ISW заявили, что российские попытки атаковать Авдеевку провалились. Враг может "биться о стену".

13 октября в МВА Авдеевки рассказали о российском наступлении на город. Оккупанты пытаются окружить город с двух сторон.