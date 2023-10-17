"Чем дальше – тем жестче террор": украинцев в оккупации морят голодом, – СМИ (видео)

По словам редактора херсонского новостного портала, украинцы не могут получить гуманитарную помощь без российского паспорта. Если они не хотят получать документ, им приходится голодать.

Related video

Россияне шантажируют украинцев на временно оккупированных территориях. Под угрозой голода их заставляют брать паспорта РФ. Об этом рассказал редактор херсонского вебсайта "Мост" Сергей Никитенко в интервью "24 каналу".

По его словам, украинцы не могут получить гуманитарную помощь без российского паспорта.

"Чем дальше — тем жестче этот террор. В селах еще более-менее. Люди имеют какие-то запасы, они сделали их на зиму. Что происходит в городах — сложно представить", — сказал Никитенко.

Он также отметил, что многие люди пытаются уехать с оккупированных территорий, убегают тысячами. К примеру, в Алешках жили примерно 15 тысяч человек. Теперь же в населенном пункте осталось всего несколько тысяч жителей.

Никитенко отметил, что многие жители сбежали на подконтрольную Украине территорию через Европу. Более того, некоторые пытаются выехать через оккупированный Крым или через территорию РФ.

"Много случаев было, что из тех же Алешек человек уезжал, проезжал тысячи километров вокруг, через оккупированный Крым, Россию, Европу и возвращался в Украину", — отметил Никитенко.

Сергей Никитенко об украинцах в оккупации

Напомним, 14 октября сообщалось, что ВС РФ получили новый приказ о полной оккупации Донецкой области. По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, противник надеется, что оккупация крупных городов на Донбассе позволит им получить доступ к дальнейшим населенным пунктам.