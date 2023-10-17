"Чим далі — тим жорсткіший терор": українців в окупації морять голодом, — ЗМІ (відео)

За словами редактора херсонського новинного порталу, українці не можуть отримати гуманітарну допомогу без російського паспорта. Якщо вони не хочуть отримувати документ, їм доводиться голодувати.

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Росіяни шантажують українців на тимчасово окупованих територіях. Під загрозою голоду їх змушують брати паспорти РФ. Про це розповів редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко в інтерв'ю"24 каналу".

За його словами, українці не можуть отримати гуманітарну допомогу без російського паспорта.

"Що далі — то жорсткіший цей терор. У селах ще більш-менш. Люди мають якісь запаси, вони зробили їх на зиму. Що відбувається в містах — складно уявити", — сказав Нікітенко.

Він також зазначив, що багато людей намагаються виїхати з окупованих територій, тікають тисячами. Приміром, в Олешках жили приблизно 15 тисяч осіб. Тепер же в населеному пункті залишилося всього кілька тисяч жителів.

Нікітенко зазначив, що багато жителів втекли на підконтрольну Україні територію через Європу. Ба більше, дехто намагається виїхати через окупований Крим або через територію РФ.

"Багато випадків було, що з тих же Олешок людина виїжджала, проїжджала тисячі кілометрів довкола, через окупований Крим, Росію, Європу і поверталася в Україну", — зазначив Нікітенко.

Сергій Нікітенко про українців в окупації

Нагадаємо, 14 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ отримали новий наказ про повну окупацію Донецької області. За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, противник сподівається, що окупація великих міст на Донбасі дасть змогу їм отримати доступ до подальших населених пунктів.