ВС РФ могут за один раз выпустить все свои ракеты по Украине, – Воздушные силы (видео)

По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, Россия располагает достаточным количеством ракетоносителей для одновременного запуска всех имеющихся ракет.

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Вооруженные силы Российской Федерации имеют возможность атаковать территорию Украины одновременно всеми своими ракетами, однако вряд ли пойдут на это. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 17 октября.

"Носителей достаточно. У них есть корабли Черноморского флота, у них есть Каспийская флотилия у них есть стратегические бомбардировщики, такие как Ту-95 и Ту-160", — сказал Юрий Игнат.

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По его словам, если россияне поднимут всю авиацию, то фактически смогут выпустить все ракеты, о которых известно украинской стороне.

"Но больше тогда в России ничего не останется. Понятно, что на это они вряд ли каким-нибудь образом пойдут", — заключил Игнат.

Спикер отметил, что кроме упомянутых ракет у оккупантов также есть старые советские ракеты, такие как Х-22 для дальних бомбардировщиков Ту-22М3, авиационные ракеты Х-59 и ракеты С-300, которыми оккупанты наносят удары по прифронтовой территории.

Напомним, 16 октября представитель Воздушного командования Юрий Игнат указал на то, что нынешние обстрелы ощутимо слабее и враг накапливает силы для будущих ударов. Подсчеты СМИ показали, что Россия за полгода произвела около 600 ракет различных видов и все запустила по Украине.

В свою очередь майор запаса Вооруженных Сил Украины Алексей Гетьманв комментарии Фокусу от 16 октября предположил, что российские воздушные атаки начнутся не позднее ноября. По его словам, в Кремле не ищут каких-то знаковых дат, но следят за прогнозами погоды.