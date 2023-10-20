"Началась в 2008": Данилов обвинил Россию в развязывании Третьей мировой войны (видео)

По словам секретаря СНБО, все началось еще на территории Грузии, когда оккупационные войска РФ пересекли границу. Все это время противостояние было в охлажденном состоянии, но сейчас перешло в активную фазу.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал новое заявление, которое связано якобы с началом Третьей мировой войны. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 20 октября.

По его словам, началось все еще в 2008 году, когда Российская Федерация незаконно вторглась на территорию Грузии. Это и можно якобы считать началом Третьей мировой войны.

"Третья мировая война началась в 2008 году, когда РФ напала на Грузию, забрала часть территории. Затем была ситуация февраля 2014 года. Просто она (Третья мировая, — ред.) находилась в таком охлажденном состоянии. Сейчас перешла в активную, горячую фазу", — считает Алексей Данилов.

Конфликт в Израиле, который активизировался практически 2 недели назад, является последствием захватнической войны РФ против Украины и в ближайшее время мир может столкнуться с еще большей угрозой.

Мировые лидеры это понимают и сейчас должны предпринять те шаги, которые смогут "поставить точку, чтобы война не расползлась". Это ключевое их задание.

"Я уверен, что это не последняя война, которую в ближайшее время будем с вами наблюдать. Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился", — добавил Алексей Данилов.

Напомним, что Алексей Данилов высказывался по этому поводу еще 6 сентября. По его мнению Третья мировая началась давно и не стоит думать, что это противостояние коснулась лишь Украины и Российской Федерации, ведь все намного сложнее. Именно поэтому сегодня Запад должен остановить агрессора. Спустя месяц после этого ХАМАС напал на Израиль.