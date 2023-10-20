От дронов до огнестрела: КНР регулярно поставляет РФ вооружение для войны, — Пентагон

Китайское правительство пытается сбалансировать стратегическое партнерство с РФ, но при этом избежать репутационных или экономических потерь, которые могут быть из-за помощи ВС РФ.

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Китай позволяет российским военным закупать оружие и беспилотники на коммерческих рынках. Об этом говорится в отчете Пентагона для Конгресса.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину было неожиданным для Китая и стало серьезным вызовом для страны. Пекин, вероятно, пытается сбалансировать стратегическое партнерство с РФ, но при этом избежать репутационных или экономических потерь, которые может повлечь помощь россиянам.

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Китай может поставлять вооружение РФ через канал в КНДР, — эксперт

Официально КНР отрицает любые заявления о поставках летального вооружения в РФ. Однако Китай не регулирует рынок коммерческих дронов, и позволил ВС РФ покупать дроны и беспилотники, которые используются для войны против Украины. С марта 2022 года по 2023 годы китайские компании экспортировали таких изделий и деталей к ним на сумму более 12 млн долларов. Также в отчете говорится о том, что РФ покупала у китайцев товары двойного назначения и некоторые виды огнестрельного оружия, запчасти, навигационное оборудование и защитное снаряжение.

Вместе с тем Пентагон отмечает, что Китай до сих пор обдумывает объемы и масштабы обязательств по оказанию материальной помощи РФ. Чиновники КНР с подозрением относятся к намерениям РФ. Они смотрят на китайско-российские отношения сквозь историческую призму, когда Российская империя и СССР пользовались более слабым Китаем. Поэтому двусторонние отношения пронизаны напряженностью и стратегическим недоверием.

Пекин пытается выдерживать нейтралитет, но иногда их заявления повторяют российские с критикой Соединенных Штатов. Они избегают называть войну в Украине "войной" и не осуждают действия Кремля. Также КНР строит отношения с РФ в рамках международных платформ: ООН и БРИКС.

Напомним, 20 октября СМИ писали, что Китай строит новый мировой порядок. Европа отвернулась от Си из-за дружбы с Путиным.

19 октября в Пентагоне заявили, что Китай увеличил ядерный арсенал на 100 боеголовок.