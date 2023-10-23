РФ увеличивает расходы на оборону: с ними растет число солдат-инвалидов, — разведка Британии

Более половины российских военнослужащих, получивших ранения, лишились конечностей, и будут пожизненно нуждаться в медицинском обслуживании. Однако увеличение расходов на здравоохранение в 2024 году в российском бюджете не предусмотрено.

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В предлагаемом госбюджете РФ на 2024 год запланированные расходы на оборону увеличены на 68% по сравнению с расходами в текущем году. В то же время расходы на здравоохранение увеличиваться не будут, хотя этого требует ситуация с военнослужащими, так как число солдат, получивших тяжелые увечья на войне все время растет. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что военные расходы в России составляют около 6% ее ВВП, а госрасходы все больше ориентированы на сферы, связанные с войной в Украине. При этом расходы на образование и здравоохранение, напротив, будут заморожены на уровне финансирования в 2023 году — это означает реальное сокращение расходов в связи с инфляцией.

Между тем в стране увеличивается количество военнослужащих, которые нуждаются как краткосрочном медицинском обслуживании, так и в пожизненном, в случае получения тяжелых ранений и увечий на войне.

По словам заместителя министра труда РФ Алексея Вовченко, по состоянию на 17 октября 2023 года более половины российских военнослужащих, получивших тяжелые ранения, требующие длительного лечения, лишились конечностей, причем ампутация верхних конечностей потребовалась каждому пятому.

Такая ситуация будет способствовать росту инфляции, что вынудит российское правительство принимать непростые решения по дальнейшему финансированию войны и усилить финансовую нагрузку на бизнес.

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Напомним, в Украине также планируют увеличить военные расходы. В проекте госбюджета-2024 Минобороны получит 1,164 трлн гривен, также 104,3 млрд гривен пойдет на Нацгвардию.