"Не считают за людей": у ВС РФ проблемы с личным составом в Крыму (фото)

На временно оккупированный полуостров прибыли подразделения российской военной полиции для обеспечения безопасности личного состава ВС РФ. Всех российских военных обязали передвигаться группами, рассказали в подполье.

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Во временно оккупированный Джанкой в Крыму прибыла новая партия мобилизованных российских военных. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

Украинское подполье отметили, что враг имеет проблемы с личным составом в Джанкое.

"Стало известно, что мобилизованных не кормят и просто не считают за людей", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что в Джанкой прибыли подразделения военной полиции для того, чтобы обеспечить безопасность личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, это связано с исчезновением российских военных в городе. В результате чего, по информации "Атеш", всех военных РФ обязали по городу передвигаться группами.

"Наши агенты продолжают работать внутри армии России. Наши зарплаты им нравятся больше российских", — добавили в украинском подполье.

Напомним, 20 октября спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем все российские военные объекты на территории временно оккупированного Крыма. Он отметил, что для этого у украинских военных есть все средства поражения.

13 октября в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма украинское подполье зафиксировало переброску российскими военными старой военной техники в Россию. В частности, враг перевозил колонну военной техники, которая состояла из гусеничных машин военной автомобильной техники МТ-ЛБ, самоходной артиллерийской установки (САУ) и Уралов.