На теле террориста ХАМАС нашли инструкцию для создания химического оружия, — президент Израиля (видео)

По словам президента Израиля, брошюра с инструкциями изготовлена для террористов "Аль-Каиды". Это свидетельствует о том, что происходит противостояние не только с палестинцами из Сектора Газа, а еще с двумя сообществами исламистов.

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Террористы ХАМАС, которые ворвались в кибуцы Израиля возле Сектора Газа, имели при себе брошюры с инструкциями для изготовления боевых отравляющих веществ. Брошюры изготовлены в 2003 году для боевиков "Аль-Каиды" и содержат объяснения, как создать яд с цианидом. Об этом рассказал президент Израиля Исаак Герцог во время интервью порталу Sky News.

По словам Герцога, материалы по химическому оружию обнаружили на теле террориста в кибуце Беэри. Отметим, Беэри расположен в 4 км от Сектора Газа, пятая часть населения — около 220 человек — была похищена или убита во время нападения 7 октября.

Кибув Беэри — где расположен в Израиле Кибув Беэри — вид после атаки 7 октября

Израильский политик продемонстрировал страницы во время разговора с журналистами. На первой странице печатных материалов указано, что они имеют отношение к международной террористической исламистской организации "Аль-Каида". По словам Герцога, это означает, что Израиль имеет дело не только с ХАМАС, но и с другими аналогичными сообществами.

"Это материалы официальные материалы "Аль-Каиды". Мы имеем дело с ИГИЛ, "Аль-Каидой" и "Хамасом", — подчеркнул политик.

Журналисты Sky News отметили, что на сегодня нет данных, которые бы говорили, что террористы ХАМАС имели при себе составляющие для создания "непрофессионального химического оружия с цианидом". При этом в репортаже они размыли изображение, чтобы желающие не могли воспользоваться этими инструкциями.

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Президент Израиля Исаак Герцог, общаясь с журналистами Sky News, согласился с гневом израильтян, которые говорили о плохой работе системы безопасности. При этом утверждает, что не будет сейчас выяснять, кто виноват — заверил, что с этим разберутся позже.

"Люди очень, очень разочарованы и явно очень злые, и это оправдано. Поскольку мы находимся в состоянии войны, мы будем иметь дело после войны", — заявил политик.

Отметим, нападение террористов ХАМАС на Израиль состоялось 7 октября и длилось несколько часов. В течение этого времени нападавшие убили около 1400 человек и около 200 человек похитили. Среди погибших — 23 граждан Украины, рассказали украинские дипломаты.

Эксперты отметили ряд пробелов в системе безопасности, которую наладили израильтяне вокруг палестинского анклава. Согласно предварительным выводам, один из недостатков — слишком большое доверие к электронным средствам наблюдения и неверная оценка намерений террористов.

Между тем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает подготовку к антитеррористической операции, которая должна состояться в Секторе Газа. Сейчас армия занята тем, что готовит резервистов, переоборудует военную технику для встречи с беспилотниками, уничтожает тайники боевиков авиабомбами.

При этом к ЦАХАЛ обратилось правительство США с просьбой подождать с наступлением, пока не решатся гуманитарные вопросы, касающиеся мирного населения Газы и похищенных израильтян.

Тем временем удалось вернуть двух заложниц, похищенных террористами 7 октября. В СМИ рассказали, что это две женщины, которых сейчас доставили в безопасное место.

Напоминаем, журналисты CNN провели расследование относительно взрыва в больнице в Секторе Газа. Выяснили, что наиболее вероятная причина взрыва — палестинская ракета, которая сошла с траектории. Также сообщают об инциденте на границе с Египтом: якобы израильский танк нанес случайный удар по территории соседней страны.