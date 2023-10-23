"Уровень угрозы очень высокий": РФ вывела в Черное море фрегаты с "Калибрами"

По данным представителей Сил обороны юга, в Черном море были замечены 6 кораблей Черноморского флота РФ, а в Азовском — 1 вражеское судно.

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В Черном море было замечено два российских фрегата-носителя ракет, которые оккупанты разместили на боевом посту сегодня, 23 октября. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

Согласно словам военных, оперативная обстановка в южном регионе по-прежнему характеризуется высокой напряженностью.

Тем не менее, на данный момент не было зафиксировано резких изменений в структуре, составе и характере операций войск противника, а также не наблюдается признаков формирования им наступательных группировок.

"Продолжается контрбатарейная борьба, маневры силами и средствами", — добавили защитники.

Всего в Черном море были замечены 6 кораблей Черноморского флота РФ, а в Азовском — 1 вражеское судно.

"На дежурство в море враг вывел два фрегата-ракетоносителя, снаряжение которых до 16 ракет типа "Калибр". Уровень ракетной угрозы очень высокий", — рассказали в Силах обороны юга Украины.

Напомним, утром 18 октября росСМИ заявили об атаке БПЛА на Евпаторию и Сакский район. По данным местных Telegram-каналов, российская ПВО пытается подавить атаку дронов. Сообщают, что часть из них перехватили.

Кроме того, Фокус писал, сколько нужно ракет ATACMS, чтобы Крымский мост ушел под воду.

Также Фокус сообщал, что ЧФ России перебрасывает свои корабли в Новороссийск.

19 октября росСМИ написали, что украинский ракетный удар по Крыму пришелся на склад боеприпасов Черноморского флота РФ возле Севастополя.