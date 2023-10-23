"Рівень загрози дуже високий": РФ вивела в Чорне море фрегати з "Калібрами"

За даними представників Сил оборони півдня, у Чорному морі було помічено 6 кораблів Чорноморського флоту РФ, а в Азовському — 1 вороже судно.

Related video

У Чорному морі було помічено два російські фрегати-носії ракет, які окупанти розмістили на бойовому посту сьогодні, 23 жовтня. Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.

Згідно зі словами військових, оперативна обстановка в південному регіоні, як і раніше, характеризується високою напруженістю.

Проте наразі не було зафіксовано різких змін у структурі, складі та характері операцій військ противника, а також не спостерігається ознак формування ним наступальних угруповань.

"Триває контрбатарейна боротьба, маневри силами і засобами", — додали захисники.

Загалом у Чорному морі було помічено 6 кораблів Чорноморського флоту РФ, а в Азовському — 1 вороже судно.

"На чергування в морі ворог вивів два фрегати-ракетоносії, спорядження яких до 16 ракет типу "Калібр". Рівень ракетної загрози дуже високий", — розповіли в Силах оборони півдня України.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня росЗМІ заявили про атаку БПЛА на Євпаторію і Сакський район. За даними місцевих Telegram-каналів, російська ППО намагається придушити атаку дронів. Повідомляють, що частину з них перехопили.

Крім того, Фокус писав, скільки потрібно ракет ATACMS, щоб Кримський міст пішов під воду.

Також Фокус повідомляв, що ЧФ Росії перекидає свої кораблі в Новоросійськ.

19 жовтня росЗМІ написали, що український ракетний удар по Криму припав на склад боєприпасів Чорноморського флоту РФ біля Севастополя.