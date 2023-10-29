Исчезли "мирные инициативы", в которых Украине предлагали отказаться от территорий, — Кулеба

По словам главы МИД, на дипломатической арене стало больше стран, которые поддерживают Украину. Никто не предлагает пойти на уступки России, лишь бы закончить войну.

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Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что так называемые мирные инициативы, которые активно продвигались представителями других государств на международной арене. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram 29 октября.

По его словам, на встречу по "формуле мира" Владимира Зеленского прибыли представители из 66 стран, хоть еще несколько месяцев назад их количество было 15 в Копенгагене и 42 в Джидде. Это важная дипломатическая математика, которая демонстрирует поддержку Украины на мировой арене.

"Обратите внимание: за эти же полгода из инфополя исчезли многочисленные "мирные" инициативы, которые предлагали Украине то отказаться от территорий, то что-то обменять, то еще какие-то неприемлемые вещи. Сейчас в центре всех дискуссий — справедливая и честная украинская Формула", — написал Дмитрий Кулеба.

Отдельно глава МИД заявил, что украинская инициатива соответствует всем принципам ООН и ключевым резолюциям Генеральной Ассамблеи.

Кроме того, встреча, которая прошла на Мальте, разносит в прах сразу же два мифа, которые касаются позиций Украины:

миф о снижении внимания к Украине из-за событий на Ближнем Востоке;

миф о потере Украиной поддержки на так называемом глобальном юге.

"Количество участников возросло, как и количество стран из-за пределов Европы и Северной Америки. В Формуле есть место для всех. Но нет места для псевдопацифизма. Украина продолжает активно работать над его воплощением и подготовкой к Глобальному саммиту мира, на котором лидеры зафиксируют договоренности и перейдут к их реализации", — подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 29 октября сообщалось, что на Мальте состоялась встреча по "формуле мира" Зеленского. Украинская делегация представила четыре основных пункта, в которых рассматривались вопросы ядерной и энергетической безопасности, восстановления территориальной целостности Украины и освобождения военнопленных.