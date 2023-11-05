ВС РФ выпустили противорадиолокационную ракету по Одесской области и Х-59 по Днепропетровщине, — ОК "Юг"

По данным командования, в результате ракетной атаки в Одесской области пострадало три человека, на инфраструктурном объекте повреждены админздания и окружающие частные усадьбы. В Днепропетровской области ракета уничтожена силами украинской ПВО.

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Днем 5 ноября с самолетов тактической авиации и из акватории Черного моря российские оккупанты направили ракетные обстрелы по Одесской и Днепропетровской областям. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в собственном телеграм-канале.

Как отмечается в информации, враг продолжает системный террор южных регионов Украины.

"В Одесской области приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали трое сотрудников. Взрывная волна нанесла повреждения и окружающим домам", — подчеркивается в сообщении.

В Днепропетровской области, над Криворожьем, ракета Х-59 была уничтожена силами ПВО, люди не пострадали.

Обстрелы юга Украины

За минувшие сутки враг более 80 раз попал по населенным пунктам из артиллерии, было использовано около 460 снарядов.

По Херсону враг ударил четыре раза, дважды был обстрелян Очаков, под огонь оккупантов попали села Тягинка и Кочкаровка.

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"В результате артиллерийских обстрелов погиб один человек, ранены пять гражданских и представитель Нацполиции, повреждены четыре многоэтажки, частные дома, два магазина и автомобиль", — отмечается в сообщении.

Кроме того, в течение последних суток агрессор нанес 9 авиационных ударов с применением более 50 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины. В результате ударов разрушено очередное учебное заведение в одной из прибрежных общин.

В Одессе днем 5 ноября прогремело по меньшей мере два взрыва, в соседнем Черноморске также было громко.

Оперативная обстановка на юге Украины — что известно

В зоне ответственности Сил обороны юга Украины обстановка на утро 5 ноября оставалась напряженной.

"В действиях противника признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Однако продолжается контрбатарейная борьба, маневры силами и средствами", — отмечается в релизе.

Враг продолжил атаковать гражданское население FPV-дронами: зафиксировано три таких БПЛА и беспилотники других модификаций, с которых враг сбрасывает осколочные боеприпасы — таких случаев за сутки насчитывается 35. Именно такими снарядами ранены два человека.

Также два боевых корабля вражеского флота маневрируют вблизи побережья РФ и временно оккупированного Крыма: по одному — в Черном и Азовском морях. Мощный шторм заставил ракетоносители укрыться в пунктах базирования.

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Напомним, Фокус писал, что 1 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении двух российских дальнобойных ракет Х-59. Снаряды летели в направлении Одесской области, их сбили украинские зенитные установки.

Также утром 1 ноября сигнал воздушной тревоги прозвучал над оккупированным Крымским полуостровом. Местные жители сообщали, будто видят полет украинских ракет. Между тем возле авиабазы в Саках заметили закопченные следы: возможное следствие атаки беспилотников ВСУ.

Кроме того, Фокус сообщал, что армия РФ может запустить по Украине около 60 крылатых ракет "Калибр", даже если спрячет корабли в бухтах. Удары по Черноморскому флоту повлияли на способности оккупантов, но их военный потенциал все же мощный, говорят в Силах обороны юга Украины.