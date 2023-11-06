"Война есть война": Ермак назвал последствия "усталости" Запада от Украины

По словам главы ОП, если бы Британия в 1939 году устала от Польши, тогда такой страны бы уже не существовало. Если перестать поддерживать Киев сегодня, тогда последствия будут ощущаться еще десятилетия.

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Жалобы на "усталость от войны" ударят как по Украине, так и по западным странам. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Politico, которое было опубликовано 6 ноября.

По его словам, даже если сейчас люди действительно чувствуют, что сильно устали от этого противостояния, то им необходимо понимать, что в один момент можно проснуться в мире, где будет значительно меньше безопасности и свободы. Последствия такого "чувства" будут ощущаться десятилетиями.

"Подумайте на секунду, если бы Британия в 1939 году почувствовала усталость от Польши, или если бы США почувствовали усталость от Британии, существовала бы такая вещь, как Польша сегодня, Британия или Европа, какой мы видим ее сейчас? Мы не могли позволить себе усталость ни тогда, ни сейчас. Но это точно повторится, если эти люди с "усталостью" перестанут поддерживать Украину", — заявил Андрей Ермак.

Отдельно глава ОП отметил, что страна больше никогда не будет жить в режиме замороженного конфликта, ведь это будет только вредить. При этом, иностранные лидеры и союзники продолжают говорить, что поддержка останется на прежнем уровне, несмотря на атаку ХАМАС на Израиль. Украина в этом нуждается и всегда есть дефицит чего-то.

"Во время войны есть большая нехватка, и я думаю, что сегодня невозможно охватить 100 процентов своих войск или получить все, что вам нужно, потому что война есть война. Вам всегда чего-то не хватает. Вот почему мы хотим увеличить внутреннее производство боеприпасов при поддержке наших союзников", — продолжил Андрей Ермак.

Напомним, 2 ноября сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, устал ли Запад от войны. По его словам, сейчас крайне важно держать планку, чтобы поддержка союзников сохранилась на прежнем уровне.