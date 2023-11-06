"Війна є війна": Єрмак назвав наслідки "втоми" Заходу від України

За словами голови ОП, якби Британія в 1939 році втомилася від Польщі, тоді такої країни б уже не існувало. Якщо перестати підтримувати Київ сьогодні, тоді наслідки відчуватимуться ще десятиліття.

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Скарги на "втому від війни" вдарять як по Україні, так і по західних країнах. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Politico, яке було опубліковано 6 листопада.

За його словами, навіть якщо зараз люди справді відчувають, що сильно втомилися від цього протистояння, то їм необхідно розуміти, що в одну мить можна прокинутися у світі, де буде значно менше безпеки та свободи. Наслідки такого "почуття" відчуватимуться десятиліттями.

"Подумайте на секунду, якби Британія в 1939 році відчула втому від Польщі, або якби США відчули втому від Британії, чи існувала б така річ, як Польща сьогодні, чи Британія, чи Європа, якою ми бачимо її зараз? Ми не могли дозволити собі втоми ні тоді, ні зараз. Але це точно повториться, якщо ці люди з "втомою" перестануть підтримувати Україну", — заявив Андрій Єрмак.

Окремо очільник ОП наголосив, що країна більше ніколи не житиме в режимі замороженого конфлікту, адже це лише шкодитиме. При цьому, іноземні лідери та союзники продовжують говорити, що підтримка залишиться на колишньому рівні, попри атаку ХАМАС на Ізраїль. Україна цього потребує і завжди є дефіцит чогось.

"Під час війни є велика нестача, і я думаю, що сьогодні неможливо охопити 100 відсотків своїх військ або отримати все, що вам потрібно, тому що війна є війна. Вам завжди чогось не вистачає. Ось чому ми хочемо збільшити внутрішнє виробництво боєприпасів за підтримки наших союзників", — продовжив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 2 листопада повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи втомився Захід від війни. За його словами, зараз вкрай важливо тримати планку, щоб підтримка союзників збереглася на колишньому рівні.