Запустили ракету из ЗРК "Стрела-10": 92-я ОШБр показала уничтожение БПЛА Zala (видео)

Украинские бойцы заметили вражеский беспилотник в небе, после чего запустили по нему ракету из ЗРК "Стрела-10". После удачного удара дрон Zala упал в лесу.

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Зенитчики 92-й Отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко показали уничтожение российского беспилотного летательного аппарата Zala. Видео опубликовали в СтратКоми ВСУ в Telegram.

"Зенитчики 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко успешно ликвидировали вражеский БПЛА Zala", — говорится в сообщении.

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В опубликованном видео видно, как украинские военные запустили ракету из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", которая попала в российский беспилотник Zala, который находился в небе. В результате чего после удачного удара появился черный дым, а БПЛА Вооруженных сил Российской Федерации упал в лес. После этого в ролике показали, как бойцы ВСУ радовались уничтоженному дрону.

БПЛА Zala: что известно

Российская компания Zala Aero Group Беспилотные системы производит БПЛА Zala, которые предназначены для ведения разведки. Вместе с этим дроном враг применяет БПЛА "Ланцет". В частности, Zala ищет цель, после чего операторы запускают по координатам "Ланцет".

Этот дрон можно запускать с неподготовленных площадок с помощью катапульты. Максимальная дальность полета дрона — 35 километров, продолжительность полета — до четырех часов. Он может подниматься на высоту 3600 метров и разгоняться до 125 километров в час.

БПЛА Zala Фото: Скриншот

Напомним, 2 ноября стало известно, что Силы специальных операций Вооруженных сил Украины поразили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2" в Донецкой области. Украинские бойцы нанесли удар по цели тогда, когда она остановилась на месте. Уничтожить российское вооружение удалось, вероятно, с помощью высокоточной артиллерии или дрона-камикадзе.

3 ноября партизанский отряд Мелитополя "Гнилая Черешня" рассказал об уничтожении российского РЛС ЗРК С-400. В частности, артиллеристы нанесли огневое поражение HIMARS.