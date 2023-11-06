Рекордный контракт: Украина закупит во Франции стрелковое оружие на € 36 млн

В рамках контракта в ближайшие 10 месяцев Украина получит партию винтовок и гранатометов Verney-Carron французского производства.

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Украина заказала у дочерней компанией французского производителя оружия Cybergun партию штурмовых винтовок и гранатометов. Отмечается, что это рекордный заказ для компании, которая производит оружие с 1820 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Cybergun.

Рамочный контракт на сумму 36 миллионов евро будет финансироваться украинскими и французскими фондами в рамках соглашения между Украинским государством и Фондом поддержки Украины.

В рамках контракта Verney-Carron с украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт" для нужд ВСУ будут произведены:

10 тысяч штурмовых винтовок;

2 тысячи высокоточных винтовок;

400 гранатометов.

Поставки квалификационных партий оружия запланированы на начало 2024 года. Согласно срокам, прописанным в контракте, массовые поставки начнутся в мае, а к концу лета компания обязуется полностью выполнить заказ при условии своевременного получения необходимых разрешений на импорт-экспорт между Францией и Украиной в сфере вооружений.

Такие сроки поставок позволят компании адаптировать свое оборудование к запланированным объемам производства.

В пресс-релизе также сообщается, что в ближайшие недели Verney-Carron ожидает прибытия на производство украинской делегации.

Что известно о компании Verney-Carron

Созданная в 1820 году компания Verney-Carron является крупнейшим и старейшим производителем охотничьего оружия во Франции и базируется в столице французского оружия Сент-Этьене. Компания производит и продает широкий ассортимент охотничьих ружей и винтовок под зарегистрированной маркой VERNEYCARRON.

За последние несколько лет производитель расширил свои возможности и добавил полный ассортимент военного оружия, включая:

штурмовую винтовку (VCD 15);

высокоточную винтовку (VCD 10);

дробовик калибра 9 мм (ВКД 9).

Напомним, Болгария через посредников продала оружия Украине на 1 млрд евро. В 2022 году некоторые болгарские оружейные компании фиксировали 100% рост продаж, который во много связан с тем, что компании продавали оружие посредникам для дальнейшей отправки Киеву.

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