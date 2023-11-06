Рекордний контракт: Україна закупить у Франції стрілецьку зброю на €36 млн

У рамках контракту в найближчі 10 місяців Україна отримає партію гвинтівок і гранатометів Verney-Carron французького виробництва.

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Україна замовила у дочірньої компанією французького виробника зброї Cybergun партію штурмових гвинтівок і гранатометів. Зазначається, що це рекордне замовлення для компанії, яка виробляє зброю з 1820 року. Про це повідомляють у пресрелізі компанії Cybergun.

Рамковий контракт на суму 36 мільйонів євро фінансуватимуть українські та французькі фонди в рамках угоди між Українською державою та Фондом підтримки України.

У рамках контракту Verney-Carron з українською державною компанією "Укрспецекспорт" для потреб ЗСУ буде вироблено:

10 тисяч штурмових гвинтівок;

2 тисячі високоточних гвинтівок;

400 гранатометів.

Поставки кваліфікаційних партій зброї заплановані на початок 2024 року. Згідно з термінами, прописаними в контракті, масові поставки почнуться в травні, а до кінця літа компанія зобов'язується повністю виконати замовлення за умови своєчасного отримання необхідних дозволів на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.

Такі терміни поставок дадуть змогу компанії адаптувати своє обладнання до запланованих обсягів виробництва.

У пресрелізі також повідомляється, що найближчими тижнями Verney-Carron очікує прибуття на виробництво української делегації.

Що відомо про компанію Verney-Carron

Створена 1820 року компанія Verney-Carron є найбільшим і найстарішим виробником мисливської зброї у Франції та базується в столиці французької зброї Сент-Етьєні. Компанія виробляє і продає широкий асортимент мисливських рушниць і гвинтівок під зареєстрованою маркою VERNEYCARRON.

За останні кілька років виробник розширив свої можливості і додав повний асортимент військової зброї, включно з нею:

штурмову гвинтівку (VCD 15);

високоточну гвинтівку (VCD 10);

дробовик калібру 9 мм (ВКД 9).

Нагадаємо, Болгарія через посередників продала зброї Україні на 1 млрд євро. У 2022 році деякі болгарські збройові компанії фіксували 100% зростання продажів, яке багато в чому пов'язане з тим, що компанії продавали зброю посередникам для подальшого відправлення Києву.

Раніше Фокус писав, чи зможе воювати Україна без підтримки Заходу, який вплив матиме зупинка військової допомоги для Сил оборони і чи знайдена альтернатива.