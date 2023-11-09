Смерть помощника Залужного: прокуратура будет обжаловать решение суда по делу

По информации СМИ, суд не поддержал ходатайство прокуроров о применении меры пресечения в виде домашнего ареста.

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Спецпрокуратура будет обжаловать решение суда, которым отказано в избрании меры пресечения фигуранту дела о гибели Геннадия Частякова. Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

По сообщению СМИ, речь идет об офицере Андрее Тимченко, который по информации следствия подарил помощнику Залужного гранаты. Именно одна из этих гранат, как сообщали в МВД, стала причиной гибели Частякова.

По ходатайству прокуратуры, меру пресечения офицеру должны были рассматривать 9 ноября в Печерском суде Киева. Источники в СМИ сообщали, что прокуратура просила суд избрать Тимченко меру пресечения в виде домашнего ареста. Впрочем такое ходатайство прокуроров не было удовлетворено.

Также журналисты отмечали, что им запретили фиксировать судебное заседание, а адвокат офицера заявил, что до конца следствия подозреваемый не будет предоставлять комментариев.

Гибель помощника Главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова

О гибели Геннадия Частякова от взрыва гранаты стало известно в его день рождения 6 ноября. Трагедия произошла в его доме под Киевом в с. Чайка.

По информации главы МВД Игоря Клименко, мужчина принес домой подарочный ящик, в котором была бутылка алкоголя и боевые гранаты. Вместе с погибшим в доме также был сын, который вероятно начал рассматривать боеприпас. Отмечалось, что военный отобрал гранату и выдернул кольцо.

О том, что такой подарок Частякову сделал полковник Андрей Тимченко, рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, в подарке было 6 гранат и бутылка виски.

Также в Государственном бюро расследований рассказывали, что следствие рассматривает различные версии трагедии, однако основная версия — несчастный случай из-за неосторожного обращения с боеприпасами.