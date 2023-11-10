Глобальный "саммит мира" для Украины может быть перенесен: в ОП назвали причину

По словам замглавы Офиса президента Игоря Жовквы, война на Ближнем Востоке уже отразилась на позиции некоторых стран региона по отношению к Украине.

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Глобальный "саммит мира", направленный на формирование коалиции поддержки и одобрения "формулы мира" Владимира Зеленского, может пройти в феврале 2024 года. Об этом пишет Reuters 9 ноября со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовкву.

В статье говорится, что изначально Киев планировал провести следующий "саммит мира" в этом году. По данным журналистов, причиной переноса являются опасения, что война на Ближнем Востоке затруднит получение дипломатической поддержки со стороны некоторых стран и отвлечет внимание мирового сообщества от Украины.

Игорь Жовква в комментарии СМИ признал, что конфликт между Израилем и ХАМАСом отразился на приоритетах государств региона. Он подчеркнул, что на саммите в Мальте все еще присутствовали Саудовская Аравия, Бахрейн и Катар.

"Нам не нужен саммит ради саммита. Мы говорим о максимально широком вовлечении лидеров Глобального Юга. Поэтому мы должны тщательно продумать время и место проведения саммита", — заявил Жовква.

Чиновник сообщил, что Киев планирует провести четвертую встречу советников по национальной безопасности в конце ноября или начале декабря. При этом глобальный саммит может состояться в феврале 2024 года.

Напомним, по данным СМИ от 9 ноября, война в Израиле подрывает надежды Украины на мирный саммит. По мнению западных журналистов, Украина потеряла поддержку Саудовской Аравии, которую рассматривали как авторитетного посредника для переговоров.

Ранее, 29 октября, Владимир Зеленский рассказал об итогах саммита на Мальте. По словам президента, Украина готовится к важным шагам, которые запланированы на первые недели ноября.