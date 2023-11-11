Участник "МастерШеф": в Украине умер инструктор полка Калиновского (фото)

Николай Молоков родом из России, имел украинское гражданство и во время полномасштабной войны служил в белорусском подразделении.

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На 72 году жизни скончался инструктор полка имени Кастуся Калиновского Николай Молоков. Об этом сообщает пресс-служба полка в телеграм-канале.

Николай Николаевич Молоков родился в 1952 году. Он умер на 72-м году жизни и был самым старшим бойцом в составе белорусского полка и специализировался на военной разведке. Бойцов подразделения он учил навыкам по выживанию. Позывной Молокова "МММ". Родом боец из России, имел украинское гражданство, а воевал в полку имени Кастуся Калиновского. Причина смерти не указывается.

Николай Молохов был инструктором в полку "Азов" в 2014 году

Известно, что в 2014 году, Николай Молоков обманул военкомат, чтобы пойти в армию. Тогда он год прослужил инструктором по выживанию в тогда еще полку "Азов". После службы в армии он участвовал в ток-шоу "МастерШеф-6", где его называли "энерджайзером".

Сам Николай дослужился до полковника в советской армии. Воевал в Афганистане более 2 лет. Уволился из армии в 1994 году. Некоторое время занимался строительным бизнесом, последним проектом был отель "Рейкарц" в Житомире.

Напомним, 1 августа полк Кастуся Калиновского потерял 4 бойцов на войне.

10 ноября бойцы РДК сообщили о ликвидации полковника ФСБ во время засады под Брянском.