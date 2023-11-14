Уроженцы Луганска: прокуратура идентифицировала убийц писателя Владимира Вакуленко (фото)
Тело писателя с огнестрельными ранениями похоронили по требованию солдат ВС РФ на Изюмском кладбище под номером 319.
Детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации Изюма расстреляли из пистолета Макарова пророссийские боевики "ЛНР" с позывными "Лев" и "Удод". Первый отдал приказ стрелять, второй — выстрелил. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным следствия, боевики дважды приходили к Вакуленко. 24 марта 2022 года писателя вместе с 14-летним сыном забрали из дома, чтобы склонить к сотрудничеству, через два дня — мужчину похитили и убили.
Убийство Владимира Вакуленко — новые детали расстрела
По информации облпрокуратуры, в результате полученных огнестрельных ранений Владимир Вакуленко скончался на месте.
"Его тело с документами нашли вдоль дороги вблизи АЗС, расположенной на автодороге из Изюма в направлении Капитоловки", — добавили в прокуратуре.
Тело писателя с огнестрельными ранениями похоронили по требованию солдат ВС РФ на Изюмском кладбище под номером 319.
Также боевиков подозревают в похищении, пытках и убийстве еще трех жителей Изюмщины. "Льва" и "Удода" планируют объявить в розыск. Им грозит пожизненное лишение свободы
Как также рассказывал отец расстрелянного Владимира, после оккупации к ним в дом ворвались пророссийские боевики "ЛНР" и провели обыск, а затем писателя и его ребенка отвезли на "допрос". После избиения их отпустили домой.
На следующий день к дому приехали вооруженные лица с шевронами "Z", которые увезли Владимира в неизвестном направлении. С тех пор, по словам отца, писателя никто не видел живым.
Напомним, российские оккупанты также убили в Херсоне главного дирижера Херсонского музыкального драмтеатра Юрия Керпатенко.